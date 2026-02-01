Concert de chorales Le Mont fier & l’atelier chant choral Salle des fêtes de Prénovel Nanchez

Concert de chorales Le Mont fier & l’atelier chant choral

Salle des fêtes de Prénovel Quartier les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

La chorale de chant du Mont Fier participe à l’animation du village de Prémanon depuis 1987.

Elle réunit une quinzaine de choristes amateurs sous la direction bienveillante et efficace de Carole Auremboux.

Son répertoire est large, allant de la variété française aux chants traditionnels interprétés dans des harmonisations à plusieurs voix;

Elle se produit souvent et échange avec d’autres chorales du Haut-Jura, voire de plus loin.

L’atelier Chant Choral du Centre culturel a pour vocation de développer le travail et le répertoire de choeur de chambre, avec un ou deux choristes par partie, et une grande attention portée à la justesse, au phrasé et au style.

Une démarche exigeante menée avec compétence par Valérie Quantin.

entrée libre. .

Salle des fêtes de Prénovel Quartier les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de chorales Le Mont fier & l’atelier chant choral

L’événement Concert de chorales Le Mont fier & l’atelier chant choral Nanchez a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX