Locmaria-Plouzané

Concert de chorales

Eglise Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

La chorale Kanerien Lanveneg invite Les Voix de L’est. 100 choristes chanteront en l’église de Locmaria-Plouzané !

La Chorale Kanérien Lanveneg rassemble 39 personnes, réunies en amitié pour le plaisir de chanter sous la direction de DanielleCorre,

Ces choristes Lanvénécois pratiquent le chant choral exclusivement en langue bretonne et sont désireux de le promouvoir et de le partager avec le public. Leur ambition est d’offrir un répertoire varié chants religieux, traditionnels, contemporains, chorals gallois.

Le chœur d’hommes Les Voix de l’Est a été fondé en 2014 au sein de l’association Mines en Choeurs dont nous sommes tous membres.

Il est composé d’une douzaine de choristes issus de divers horizons musicaux et dirigé par Mr André KOGOVSEK.

Fils d’ouvriers, issus de l’immigration européenne, la Lorraine a été la terre d’accueil de nos parents expatriés et le chant choral a souvent été source de réconfort et de solidarité.

Le chœur chante a capella et à quatre voix, dans un registre comprenant ténors, barytons et basses.

Il interprète des chants du monde, traditionnels et populaires, en slovène, croate, dalmate, russe, italien, sarde, sicilien, anglais, gaëlique, basque, cajun, allemand, suédois & français (un tout petit peu). .

Eglise Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 64 28 70 02

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English : Concert de chorales

L’événement Concert de chorales Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE