Concert de Chorales Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés
Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2026-03-08 15:00:00
2026-03-08
Concert de chorales organisé par l'Amicale Laïque.
Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 26 08 35
Choir concert organized by Amicale Laïque.
L'événement Concert de Chorales Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-02-24 par Vichy Destinations