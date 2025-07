Concert de chorales Viala-du-Pas-de-Jaux

Concert de chorales Viala-du-Pas-de-Jaux samedi 30 août 2025.

Concert de chorales

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

Avec Voxitanie et Mescladis

Chants des chorales Voxitanie, choeur d’hommes des Pyrénées et Mescladis choeurs d’hommes du Larzac.

Restauration et buvette.

A 17h, dans la tour du Viala du Pas de Jaux .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com

English :

With Voxitanie and Mescladis

German :

Mit Voxitanie und Mescladis

Italiano :

Con Voxitanie e Mescladis

Espanol :

Con Voxitanie y Mescladis

