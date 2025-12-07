Concert de chorales Église de Voiteur Voiteur

Concert de chorales

Église de Voiteur Place de l’Église Voiteur Jura

Dernier concert anniversaire de la Chorale de Voiteur « les Voix de la Seille »

Au programme la Mise Criolla d’Ariez Ramirez et en 2ème partie, chants de Noël .

Église de Voiteur Place de l’Église Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 17 32 76 voixdelaseille@gmail.com

