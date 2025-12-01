Concert de Christine Zayed Trio dans le cadre du festival NoBorder#15 Le Chenal Porspoder

Concert de Christine Zayed Trio dans le cadre du festival NoBorder#15

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 21:30:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Partenaire du festival des musiques populaires du monde NoBorder#15 hors les murs, le Chenal accueille Christine Zayed Trio.

Née dans une famille mélomane de Palestine, élevée entre Jérusalem et Ramallah, Christine Zayed est initiée dès son plus jeune âge à la musique arabe classique et contemporaine, et à la musique traditionnelle palestinienne.

Son projet actuel est principalement influencé par la musique arabe classique, en particulier le maqam (l’art de l’improvisation modale arabe), et la poésie palestinienne contemporaine, tout en explorant une large gamme de répertoires musicaux, fusionnant des chansons levantines traditionnelles avec des influences de cultures proches et lointaines.

Au cœur du projet se trouve une exploration approfondie du Qanoun, un instrument polyvalent, à la fois mélodique, harmonique et percussif.

Christine Zayed se produira en trio avec le flûtiste Sylvain Barou et le percussionniste Habib Meftah interprétant un répertoire que l’on retrouve dans l’album, Kama Kuntu (Ce que j’étais), sorti en 2024 (T-Rec/Modulor). .

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 54 36

