Concert de C’hwibu Luc’h Musiques Bretagne Irlande La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan
samedi 8 août 2026 · La Guinguette de l'Anse de Guerlédan · Guerlédan
Informations pratiques
Guerlédan
Concert de C’hwibu Luc’h Musiques Bretagne Irlande
La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concert de C’hwibu Luc’h Musiques Bretagne Irlande.
Petit parquet de 50 m². .
La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 33 19 42
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English :
L’événement Concert de C’hwibu Luc’h Musiques Bretagne Irlande Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Bretagne Centre
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