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Concert de cirque aérien: La Promesse du Vide, Parc Heller, Antony

dimanche 20 septembre 2026 · Parc Heller · Antony

Concert de cirque aérien: La Promesse du Vide, Parc Heller, Antony

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc Heller
Adresse
Rue Gérard de Nerval, 92160 Antony
Ville
92160 Antony
Département
Hauts-de-Seine

Concert de cirque aérien: La Promesse du Vide Dimanche 20 septembre, 17h00 Parc Heller Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Ce spectacle réunit deux musiciens et trois artistes de cirque dans un spectacle aérien spectaculaire au Parc Heller. Entre musique rock et prouesses acrobatiques sur une structure de 11 mètres de haut, ce voyage poétique invite petits et grands à partager émotions, frissons et émerveillement.

Parc Heller Rue Gérard de Nerval, 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Spectacle « La Promesse du vide »

© Karl

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