Concert de clarinettes Rue de la Plage Donville-les-Bains

Concert de clarinettes Rue de la Plage Donville-les-Bains jeudi 21 août 2025.

Concert de clarinettes

Rue de la Plage La Pinède Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 18:00:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

Date(s) :

2025-08-21

Fondé en 2013, Klarinettenquartett Berlin est un quatuor de clarinettes basé à Berlin. Ses membres sont Emily Guerry, Björn Kunze, Johanna Weihrauch et Florian Wild.

Notre répertoire inclut des œuvres de style classique, klezmer et jazz qui s’étendent du 17ème au 21ème siècle. Le quatuor est formé d’une clarinette en mi bémol, de deux clarinettes en si bémol (ou trois clarinettes en si bémol) et d’une clarinette basse. .

Rue de la Plage La Pinède Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 58 m.doriry@donville.fr

English : Concert de clarinettes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de clarinettes Donville-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Granville Terre et Mer