Concert de Clarinettes par Noir ébène Carcarès-Sainte-Croix

Concert de Clarinettes donné par l’ensemble Noir Ebène dont le chapeau ira à Octobre rose.

Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Concert de Clarinettes par Noir ébène

Clarinet concert by the Noir Ebène ensemble, with proceeds going to Pink October.

German : Concert de Clarinettes par Noir ébène

Klarinettenkonzert des Ensembles Noir Ebène , dessen Hut für den Rosa Oktober gespendet wird.

Italiano :

Concerto di clarinetto dell’ensemble Noir Ebène , il cui ricavato sarà devoluto a Pink October.

Espanol : Concert de Clarinettes par Noir ébène

Concierto de clarinete del conjunto Noir Ebène , cuya recaudación se destinará a Octubre Rosa.

