Concert de Clarinettes par Noir ébène Carcarès-Sainte-Croix
Concert de Clarinettes par Noir ébène Carcarès-Sainte-Croix samedi 18 octobre 2025.
Concert de Clarinettes par Noir ébène
Carcarès-Sainte-Croix Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Concert de Clarinettes donné par l’ensemble Noir Ebène dont le chapeau ira à Octobre rose.
Concert de Clarinettes donné par l’ensemble Noir Ebène dont le chapeau ira à Octobre rose. .
Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98
English : Concert de Clarinettes par Noir ébène
Clarinet concert by the Noir Ebène ensemble, with proceeds going to Pink October.
German : Concert de Clarinettes par Noir ébène
Klarinettenkonzert des Ensembles Noir Ebène , dessen Hut für den Rosa Oktober gespendet wird.
Italiano :
Concerto di clarinetto dell’ensemble Noir Ebène , il cui ricavato sarà devoluto a Pink October.
Espanol : Concert de Clarinettes par Noir ébène
Concierto de clarinete del conjunto Noir Ebène , cuya recaudación se destinará a Octubre Rosa.
L’événement Concert de Clarinettes par Noir ébène Carcarès-Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Tartas