Concert de classe de flûte traversière Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Concert de classe à l’auditorium du conservatoire
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
English :
Class concert at the conservatory auditorium
German :
Klassenkonzert im Auditorium des Konservatoriums
Italiano :
Concerto di classe all’auditorium del conservatorio
Espanol :
Concierto de clase en el auditorio del Conservatorio
