Concert de classe de flûte traversière Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Concert de classe de flûte traversière

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif :

Concert de classe à l’auditorium du conservatoire

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Class concert at the conservatory auditorium

German :

Klassenkonzert im Auditorium des Konservatoriums

Italiano :

Concerto di classe all’auditorium del conservatorio

Espanol :

Concierto de clase en el auditorio del Conservatorio

L’événement Concert de classe de flûte traversière Istres a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme d’Istres