Concert de classe de flûte traversière Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Concert de classe de flûte traversière

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Concert de classe à l’auditorium du conservatoire

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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

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English :

Class concert at the conservatory auditorium

L’événement Concert de classe de flûte traversière Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres