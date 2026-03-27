Concert de classe de flûte traversière Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Concert de classe de flûte traversière Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres mercredi 1 avril 2026.
Concert de classe de flûte traversière
Mercredi 1er avril 2026 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Concert de classe à l’auditorium du conservatoire
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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
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English :
Class concert at the conservatory auditorium
L’événement Concert de classe de flûte traversière Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres
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