Concert de Classe de Jazz Musiques Actuelles Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Concert de Classe de Jazz Musiques Actuelles

Mercredi 3 décembre 2025 à partir de 18h30.

Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 18:30:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2025-12-03 2026-01-14

Concert à l’auditorium Tomasi du conservatoire

.

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Class concert at the conservatory auditorium

L’événement Concert de Classe de Jazz Musiques Actuelles Istres a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme d’Istres