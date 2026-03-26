Concert de classe de violon Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Concert de classe de violon Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres mercredi 13 mai 2026.

Concert de classe de violon

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:30:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Concert de classe à l’auditorium du conservatoire
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Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30 

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English :

Class concert at the conservatory auditorium

L’événement Concert de classe de violon Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres

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