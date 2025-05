Concert de Claude Bolling – Ville Close Concarneau, 24 mai 2025 17:00, Concarneau.

Finistère

Concert de Claude Bolling Ville Close La Chap’L Concarneau Finistère

Début : 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Deux suites pour instruments seuls et trio jazz.

Deux musiciennes de l’école de musique, Anouk, la flûtiste et Ny Tia, la violoniste, travaillent avec un ensemble jazz professionnel (piano, contrebasse, batterie) depuis une année.

Deux œuvres du grand compositeur et pianiste jazz français Claude Bolling seront présentées

Suite pour violon et trio jazz

Suite pour flûte et trio jazz

Organisé par l’école de musique de Concarneau .

Ville Close La Chap’L

Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

