Concert de Claudine Lebègue accordéon chansons Le Blanc

Vendredi 2026-02-06 18:00:00

2026-02-06

2026-02-06

L’Association le Silo vous propose un concert de Claudine Lebégue. Au programme de l’accordéon, de la chanson, de la gouaille et beaucoup de plaisir.

Chanteuse, auteure, comédienne, metteuse en scène et accordéoniste, Claudine Lebègue est une figure de la chanson de traverse. Celle de la gouaille, de la débrouille et des ponts entre les arts. C’est l’accordéon qui se mêle au rock, la poésie à l’irrévérence. Une artiste à la langue bien pendue qui défend des spectacles faits d’univers proches des gens plus que des systèmes en place. En chanson, elle a été produite par Anne Sylvestre. En théâtre elle a travaillé avec les Cies Les Fédérés de Montluçon, Sortie de route, Le voyageur Debout (Lyon). Elle sera accompagnée ce soir là par Pierre Luquet, accordéoniste de la rue Ketanous.

Venez, une soirée sous le signe de la convivialité. .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre

Association le Silo presents a concert by Claudine Lebégue. On the program: accordion, song, humour and lots of fun.

