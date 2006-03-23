Concert de clavecin au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer avec ADAMA

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 22:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Fabio Bonizzoni interprète l’un des sommets de la musique baroque les monumentales Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach. Ce chef d’oeuvre mythique, commandé selon la légende par un comte insomniaque pour être joué par son jeune claveciniste Johann Gottlieb Goldberg, fascine encore aujourd’hui par sa rigueur mathématique autant que par sa richesse expressive. Pour cette performance exceptionnelle, l’oeuvre est donnée sur le clavecin historique Benoist Stehlin conservé au musée, un instrument rare datant de 1750 — l’année même de la disparition du grand cantor de Leipzig — offrant une immersion sonore au plus près des timbres d’époque.

Concert le mardi 28 avril 2026 à 20h.

Tarif 8€/6€/3€.

Billetterie à l’espace Saint-Jacques.

Renseignements au 03.23.06.93.98 musee.lecuyer@saint-quentin.fr

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 06 93 98 musee.lecuyer@saint-quentin.fr

English :

Fabio Bonizzoni performs one of the pinnacles of Baroque music: Johann Sebastian Bach?s monumental Goldberg Variations. This mythical masterpiece, commissioned according to legend by an insomniac count to be played by his young harpsichordist Johann Gottlieb Goldberg, still fascinates today by its mathematical rigor as much as by its expressive richness. For this exceptional performance, the work is played on the museum?s historic Benoist Stehlin harpsichord, a rare instrument dating from 1750 the very year of the great Leipzig cantor?s death offering a sound immersion as close as possible to the timbres of the period.

Concert on Tuesday, April 28, 2026 at 8pm.

Price: 8?/6?/3?

Tickets at Espace Saint-Jacques.

Information: 03.23.06.93.98 musee.lecuyer@saint-quentin.fr

