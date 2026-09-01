Concert de Clemzy & Lazy Le Banc de Sable Longeville-sur-Mer

vendredi 18 septembre 2026 · Le Banc de Sable · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Longeville-sur-Mer

Concert de Clemzy & Lazy

Le Banc de Sable 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

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Le Banc de Sable 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 07 51

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English :

L’événement Concert de Clemzy & Lazy Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral