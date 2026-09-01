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AGENDA · Longeville-sur-Mer

Concert de Clemzy & Lazy Le Banc de Sable Longeville-sur-Mer

vendredi 18 septembre 2026 · Le Banc de Sable · Longeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Le Banc de Sable
Adresse
769 Avenue du Docteur Joussemet
Ville
85560 Longeville-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Longeville-sur-Mer

Concert de Clemzy & Lazy

Le Banc de Sable 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

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Le Banc de Sable 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 07 51 

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English :

L’événement Concert de Clemzy & Lazy Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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