Concert de clôtue du Paimpol Jazz Camp 2025 ZEWOAÏ La Sirène Paimpol dimanche 3 août 2025.

La Sirène 2B Rue Bécot Paimpol Côtes-d'Armor

Début : 2025-08-03 20:30:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Michel ZENINO ZeWoAï: « Michel Zenino est un rassembleur, un brasseur de musiques, de sons, d’images et d’aventures ; une dramaturgie musicale et poétique. Une esthétique vivante, tonique, roborative, un art des variations de climats et de couleurs. » ARNAUD MERLIN journaliste. Line Up Christophe MONNIOT (alt sax), Manu CODJIA (guitare), Leo MONTANA (piano), Adriano TENORIO (percussion), Jeff BOUDREAUX (batterie), Michel ZENINO (contrebasse & compositions) + surprises .

La Sirène 2B Rue Bécot Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 84 62 75 41

