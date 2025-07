Concert de clôture Color Voices Facettes Théatre Ledoux Besançon

Concert de clôture Color Voices Facettes Théatre Ledoux Besançon dimanche 6 juillet 2025.

Concert de clôture Color Voices Facettes

Théatre Ledoux 49 rue Mégevand Besançon Doubs

Début : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

COLOR VOICES

Facettes

Landy Nomena Andriamboavanjy, Manuel Wandji, Sophie Poulain, Marc Kharradji, Nicolas Charoud et Madjouline Zerari, voix

David Bressat, orgue

Color Voices c’est la réunion de 6 interprètes aux origines différentes malgache, italienne, française, camerounaise, togolaise et algérienne.

Ils ont confronté, mélangé, métissé leurs cultures et fait dialoguer les genres musicaux, associé leurs histoires, leur richesse vocale et celle de leurs langues.

Leur projet musical est un voyage aux multiples facettes avec des compositions originales, des chants traditionnels, lyriques ou brésiliens, du beatboxing et autres improvisations vocales. Pour le festival Orgue en Ville, l’organiste et compositeur David Bressat s’est associé aux chanteurs et étoffé le projet de sa culture jazz.

Facettes délivre un message reflétant la sensibilité de ses interprètes comme si chaque morceau était un segment d’une part d’humanité.

Color Voices est un Objet Vocal Non Identifié !

David Bressat, est un pianiste, organiste et compositeur actif depuis plus de 20 ans sur la scène jazz en France et l’étranger. Il dirige de plusieurs formations (trio, quintet, sextet) et a sorti plus une dizaine d’album sous son nom qui ont été salués et distingués par la presse

( MUST TSF Jazz, Indispensable Jazz News, Révélation Jazz Mag…)

David Bressat a joué dans de nombreux clubs et festival et aux côtés de musiciens de renom tels que Marcus Strickland, Dave Liebman, Dee Dee Bridgewater, David Enhco… .

