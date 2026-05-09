Les Grandes-Ventes

Concert de clôture du festival

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy .

18h Black Flower Ecole de Musique de Boïldieu.

20h30 Comeback 80.

22h Années Boum.

Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville. .

Les Grandes-Ventes 76950 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr

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English : Concert de clôture du festival

L’événement Concert de clôture du festival Les Grandes-Ventes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy