Concert de clôture du festival Les Grandes-Ventes
Concert de clôture du festival Les Grandes-Ventes samedi 20 juin 2026.
Les Grandes-Ventes
Concert de clôture du festival
Les Grandes-Ventes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy .
18h Black Flower Ecole de Musique de Boïldieu.
20h30 Comeback 80.
22h Années Boum.
Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville. .
Les Grandes-Ventes 76950 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65 contact@brayeawy.fr
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English : Concert de clôture du festival
L’événement Concert de clôture du festival Les Grandes-Ventes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy
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