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Concert de clôture du festival Les Grandes-Ventes

Concert de clôture du festival Les Grandes-Ventes samedi 20 juin 2026.

Ville : 76950 Les Grandes-Ventes

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Les Grandes-Ventes

Concert de clôture du festival

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Dans le cadre du festival Rencontrons-nous en Bray-Eawy .
18h Black Flower Ecole de Musique de Boïldieu.
20h30 Comeback 80.
22h Années Boum.
Rendez-vous sur la place de l’Hôtel de Ville.   .

Les Grandes-Ventes 76950 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 97 45 65  contact@brayeawy.fr

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English : Concert de clôture du festival

L’événement Concert de clôture du festival Les Grandes-Ventes a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Bray Eawy

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