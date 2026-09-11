Concert de clôture festival vision d’Afrique Marennes Marennes-Hiers-Brouage
mardi 20 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Concert de clôture festival vision d’Afrique
Marennes Cinéma Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 20 EUR
14, 18 et 20€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 20:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Pour clôturer le Festival visions d’Afrique, une soirée mêlant musique, cinéma et rencontres culturelles vous attend.
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Marennes Cinéma Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 82 31
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English :
To wrap up the Visions d’Afrique Festival, an evening combining music, film, and cultural encounters awaits you.
L’événement Concert de clôture festival vision d’Afrique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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