Concert de clôture festival vision d’Afrique Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Concert de clôture festival vision d’Afrique

Marennes Cinéma Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 20 EUR

14, 18 et 20€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 20:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Pour clôturer le Festival visions d’Afrique, une soirée mêlant musique, cinéma et rencontres culturelles vous attend.

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Marennes Cinéma Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 82 31

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English :

To wrap up the Visions d’Afrique Festival, an evening combining music, film, and cultural encounters awaits you.

L’événement Concert de clôture festival vision d’Afrique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes