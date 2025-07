Concert de clôture : Nature et Musique Baroque Église Saint Martin de Tours Betton

Pour clore ce troisième stage de Musique Ancienne à Betton, les 5 professeures et 33 stagiaires proposent un concert sur le thème des saisons. Orchestre et choeur.

Pour clore ce troisième stage de Musique Ancienne à Betton, professeures et stagiaires proposent un concert des Saisons : la nature dans le Ballet des saisons. L’ensemble instrumental sera constitué de chanteur·ses lyriques, violons, altos, violes de gambe ténor et basse, traversos, flûtes à bec, orgue et clavecin.

Contact : 07 74 86 68 16, [[ensemblebaroquederennes@gmail.com](mailto:ensemblebaroquederennes@gmail.com)](mailto:ensemblebaroquederennes@gmail.com), [http://www.lapiequijoue.sitew.com](http://www.lapiequijoue.sitew.com)

Pour cette troisième édition du stage de musique ancienne, du 10 au 13 juillet, à l’École de Musique de Betton, l’Ensemble Baroque de Rennes propose aux stagiaires de travailler sur les œuvres du répertoire baroque en lien avec la Nature.

Animaux, végétaux, saisons et éléments sont présents partout dans les compositions du 16ème au 18ème siècle : des roseaux bruissent, des poules caquètent, les tempêtes grondent …sans parler des milliers d’oiseaux qui égaient toutes ces peintures musicales.

Le Ballet des Saisons, de Jean-Baptiste Lully et Michel Collasse, sera au centre de notre travail. Il sera environné par des chansons françaises du 16ème siècle illustrant le chant du rossignol, des « songs » anglaises racontant l’été et l’hiver dans les champs, des sonates italiennes en échos et deux grandes pages de l’opéra français (extraits des Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau).

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de rencontrer et jouer avec d’autres musiciens et musiciennes et de travailler avec les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes. Nous travaillons et jouons des répertoires allant de 1500 à 1800, en cours individuels et collectifs, dans une ambiance conviviale et studieuse.

Les disciplines représentées seront le chant, le clavecin, les flûtes baroques (flûte à bec / traverso), la viole de gambe et le violon/alto baroque.

Il y a 33 stagiaires et 5 professeures, ce stage est organisé en partenariat avec l’Ecole de Musique de Betton. La soprano anglaise Madeline Claire de Berrié dirigera la classe de chant, Morag Johnston violoniste baroque et traditionnelle écossaise s’occupera des violons et alto, Marie Guillaumy et Clémence Grégoire viennent de Paris pour faire travailler flûtes et violes de gambe.

Église Saint Martin de Tours Place de l’église 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine