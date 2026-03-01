Concert de Clôture par Fortress Gospel

Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert Ado’Dultes de l’Ecole Intercommunale de Musique du Val de l’Indre (SIGEMVI) le vendredi 27 mars à Montbazon (Espace Atout Coeur à 19h). Les grands élèves et adultes de l’école se produiront à cette occasion.

Concert Ado’Dultes de l’Ecole Intercommunale de Musique du Val de l’Indre (SIGEMVI) le vendredi 27 mars à Montbazon (Espace Atout Coeur à 19h). Les grands élèves et adultes de l’école se produiront à cette occasion. .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Ado’Dultes concert by the Ecole Intercommunale de Musique du Val de l’Indre (SIGEMVI) on Friday March 27 in Montbazon (Espace Atout Coeur at 7pm). The school’s older students and adults will perform on this occasion.

L’événement Concert de Clôture par Fortress Gospel Montbazon a été mis à jour le 2026-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme