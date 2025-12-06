Concert de Cocodri Salle Saint Pierre Saffré
Concert de Cocodri Salle Saint Pierre Saffré samedi 6 décembre 2025.
Concert de Cocodri
Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’ISAC vous invite à une soirée concert
L’ISAC invite le trio Cocodri qui présentera son album Station Marécage une marmite remplie de vieux cajun, swing, blues, bluegrass, folklore bien mijotés, relevée par un beatbox et servie généreusement.
Tout public
Tarifs plein 10€ réduit 6€
Réservation en ligne .
Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 78 49 14
English :
ISAC invites you to an evening concert
German :
ISAC lädt Sie zu einem Konzertabend ein
Italiano :
L’ISAC vi invita a un concerto serale
Espanol :
El ISAC le invita a un concierto nocturno
