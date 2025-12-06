Concert de Cocodri Salle Saint Pierre Saffré

Concert de Cocodri

Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

L’ISAC vous invite à une soirée concert

L’ISAC invite le trio Cocodri qui présentera son album Station Marécage une marmite remplie de vieux cajun, swing, blues, bluegrass, folklore bien mijotés, relevée par un beatbox et servie généreusement.

Tout public

Tarifs plein 10€ réduit 6€

Réservation en ligne .

ISAC invites you to an evening concert

ISAC lädt Sie zu einem Konzertabend ein

L’ISAC vi invita a un concerto serale

El ISAC le invita a un concierto nocturno

