Concert de Compa Galera Place Saint Jean d’Etampes La Brède

Concert de Compa Galera

Place Saint Jean d’Etampes Eglise de La Brède La Brède Gironde

Compa Galera offre un récital soliste empreint des traditions culturelles latino-américaines. Il y interprète une large panoplie d’instruments, aux timbres originaux et euphoniques. Parmi les cordes le charango (à l’origine en carapace de tatou), le tiple colombien, le cuatro vénézuélien, dialoguent à distance avec la guitare ; Les vents alternent entre la gamme de flûtes indiennes, kena, kenacho, quenilla, et autres zampoñas. La percussion emblématique de nombre de pays andins et du cône sud, le bombo legüero, et autres chajchaj ponctuent certains thèmes… .

