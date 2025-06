Concert de Cool Dreams Trouy 4 juillet 2025 20:30

Cher

Concert de Cool Dreams Route de Châteauneuf Trouy

Dans le cadre de la Boum des Vacances à Trouy, la municipalité et l’association TNAPE invite le groupe « Cool Dreams » !

Venez vous ambiancer sur un style musical jazzy, soft et smooth ! Buvette et restauration sur place. .

Route de Châteauneuf

Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire cooldreamsjazz@gmail.com

English :

As part of the Boum des Vacances in Trouy, the municipality and the TNAPE association invite the group « Cool Dreams »!

German :

Im Rahmen der Boum des Vacances in Trouy laden die Gemeinde und der Verein TNAPE die Gruppe « Cool Dreams » ein!

Italiano :

Nell’ambito del Boum des Vacances di Trouy, il comune e l’associazione TNAPE invitano il gruppo « Cool Dreams »!

Espanol :

En el marco del Boum des Vacances de Trouy, el municipio y la asociación TNAPE invitan al grupo « Cool Dreams »

