Concert de cornemuses- Commarin Rue de l’Église Commarin

Rue de l'Église Eglise de Commarin Commarin Côte-d'Or

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Le groupe » L’irréductible Morvandelle » vous propose un concert gratuit en l’église de Commarin, Samedi 20 Septembre à 15h00 .

cfccomarin@gmail.com

