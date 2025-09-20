Concert de cornemuses- Commarin Rue de l’Église Commarin
Rue de l’Église Eglise de Commarin Commarin Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Le groupe » L’irréductible Morvandelle » vous propose un concert gratuit en l’église de Commarin, Samedi 20 Septembre à 15h00 .
Rue de l’Église Eglise de Commarin Commarin 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cfccomarin@gmail.com
