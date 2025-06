Concert de cospel à l’église Saint-Martin à Tirange – Tiranges 11 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Concert de cospel à l’église Saint-Martin à Tirange Eglise de Sainte-Martin à Tirange Tiranges Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Tirangeois organise un concert de Gospel à l’église St-Martin de Tiranges le vendredi 11 juillet

Eglise de Sainte-Martin à Tirange

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17

English :

Tirangeois organizes a Gospel concert at St-Martin de Tiranges church on Friday July 11

German :

Tirangeois organisiert am Freitag, den 11. Juli ein Gospelkonzert in der Kirche St-Martin in Tiranges

Italiano :

Tirangeois organizza un concerto gospel nella chiesa di St-Martin a Tiranges venerdì 11 luglio

Espanol :

Tirangeois organiza un concierto de Gospel en la iglesia de St-Martin de Tiranges el viernes 11 de julio

