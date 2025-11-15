Concert de Crestfallen Musée Quesnel-Morinière Coutances
Concert de Crestfallen Musée Quesnel-Morinière Coutances samedi 15 novembre 2025.
Concert de Crestfallen
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Le musée Quesnel-Morinière accueille le concert de Crestfallen dans les salles d’exposition. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
English : Concert de Crestfallen
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Crestfallen Coutances a été mis à jour le 2025-11-06 par Coutances Tourisme