Concert de cuivres Musée de La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon

Concert de cuivres Samedi 20 septembre, 11h00 Musée de La Roche-sur-Yon Vendée

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2025 profitez d’un concert gratuit.

Samedi 20 septembre à 11h (45 minutes environ).

Concert de l’ensemble de trombones et tubas des conservatoires de La Roche-Sur-Yon et des Olonnes dans la cour du musée Espace Malraux à la Roche sur Yon.

Musée de La Roche-sur-Yon 17 Rue du président de gaulle, 85000 La Roche-sur-Yon, France La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire Le parcours de visite met en valeur les collections du musée autour de la vie quotidienne des artistes académiques au XIXe siècle (formation, carrière, commandes) et des conditions de réalisation et de diffusion de leurs œuvres. Cette présentation du fonds est complétée par l'organisation d'expositions thématiques ou monographiques de photographies dans la salle d'exposition du Cyel.

Le musée de La Roche-sur-Yon conserve la plus grande collection publique d’œuvres du peintre yonnais Paul Baudry (1826 – 1886) avec 545 pièces, tous médiums confondus – planches originales, affiches, objets manufacturés, livres et périodiques. Le parcours du musée retrace l’itinéraire d’un artiste au XIXe siècle, de ses premiers cours dans l’école de dessin municipale de La Roche-sur-Yon jusqu’à la diffusion de ses œuvres de maturité.

Dans l’attente de l’ouverture en 2028 du nouveau musée dans les locaux de l’ancien conservatoire (place Napoléon), le musée est installé dans l’ancienne école maternelle André Malraux.

Musée de la Roche sur Yon