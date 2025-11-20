Concert de Cyril Héricourt Le Chat Pline Thiviers

Concert de Cyril Héricourt

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

CHANSON SOLO GUITARE VOIX

Finaliste du concours Chanson de paroles 2023

1er prix du Clermont Carrefour de la Chanson 2024

Prix du jury Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024

Loin d’être un énième chanteur réaliste, CYRIL HERICOURT privilégie une ligne claire, personnelle, idéaliste peut-être, mais entêtée. Une épure jusqu’au-boutiste qui va à l’essentiel. On pense à Renaud, Miossec, ou encore Yves Simon, le nomadisme comme philosophie de vie, le carnet de bord et sa fidèle guitare toujours à portée de main… .

Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

SINGER-SONGWRITER

SONG SOLO GUITAR VOICE

Finalist in the Chanson de paroles contest 2023

1st prize Clermont Carrefour de la Chanson 2024

Jury prize Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024

SINGER-SONGWRITER

LIED SOLO GITARRE GESANG

Finalist des Wettbewerbs Chanson de paroles 2023

1. Preis beim Clermont Carrefour de la Chanson 2024

Preis der Jury Sprungbrett des Festivals Jean Ferrat 2024

CANTAUTORE

CANZONE VOCE CHITARRA SOLISTA

Finalista al concorso Chanson de paroles 2023

1° premio Carrefour de la Chanson di Clermont 2024

Premio della giuria Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024

CANTAUTOR

CANCIÓN VOZ GUITARRA SOLISTA

Finalista del concurso Chanson de paroles 2023

1er premio Clermont Carrefour de la Chanson 2024

Premio del jurado Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024

