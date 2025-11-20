Concert de Cyril Héricourt Le Chat Pline Thiviers
Concert de Cyril Héricourt Le Chat Pline Thiviers vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Cyril Héricourt
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers Dordogne
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE
CHANSON SOLO GUITARE VOIX
Finaliste du concours Chanson de paroles 2023
1er prix du Clermont Carrefour de la Chanson 2024
Prix du jury Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024
Loin d’être un énième chanteur réaliste, CYRIL HERICOURT privilégie une ligne claire, personnelle, idéaliste peut-être, mais entêtée. Une épure jusqu’au-boutiste qui va à l’essentiel. On pense à Renaud, Miossec, ou encore Yves Simon, le nomadisme comme philosophie de vie, le carnet de bord et sa fidèle guitare toujours à portée de main… .
Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
SINGER-SONGWRITER
SONG SOLO GUITAR VOICE
Finalist in the Chanson de paroles contest 2023
1st prize Clermont Carrefour de la Chanson 2024
Jury prize Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024
SINGER-SONGWRITER
LIED SOLO GITARRE GESANG
Finalist des Wettbewerbs Chanson de paroles 2023
1. Preis beim Clermont Carrefour de la Chanson 2024
Preis der Jury Sprungbrett des Festivals Jean Ferrat 2024
CANTAUTORE
CANZONE VOCE CHITARRA SOLISTA
Finalista al concorso Chanson de paroles 2023
1° premio Carrefour de la Chanson di Clermont 2024
Premio della giuria Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024
CANTAUTOR
CANCIÓN VOZ GUITARRA SOLISTA
Finalista del concurso Chanson de paroles 2023
1er premio Clermont Carrefour de la Chanson 2024
Premio del jurado Tremplin du Festival Jean Ferrat 2024
