Concert de Da Rouen Cany-Barville

Concert de Da Rouen

Café des glaces 8 place du 8 Mai 1945 Cany-Barville Seine-Maritime

Concert avec Da Rouen , au café des Glaces dès 19h

Gratuit Tout public .

Café des glaces 8 place du 8 Mai 1945 Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 68 92

English : Concert de Da Rouen

