Concert de Dafné Kritharas Amboise

Concert de Dafné Kritharas Amboise vendredi 13 mars 2026.

Concert de Dafné Kritharas

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Le vendredi 13 mars 2026 laissez-vous envoûter par la voix de Dafné Kritharas lors de son concert.

Le vendredi 13 mars 2026 laissez-vous envoûter par la voix de Dafné Kritharas lors de son concert.

Dafné Kritharas est une chanteuse et compositrice franco-grecque. Elle se distingue par une voix pure, intimiste et douloureusement belle, qualifiée tour à tour de « magicienne », « sorcière » ou « déesse grecque », et par une technique vocale d’une grande justesse, au service de textes puissants évoquant l’exil, la mer, la vengeance ou la résilience.

Elle poursuit aujourd’hui sa traversée artistique en mêlant tradition, jazz, folk et électro.

Tout public.

Concert proposé dans le cadre du festival Bruissement d’Elles. 19 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billeterie@ville-amboise.fr

English :

On Friday March 13, 2026, let yourself be enchanted by the voice of Dafné Kritharas at her concert.

German :

Lassen Sie sich am Freitag, dem 13. März 2026, bei ihrem Konzert von der Stimme Dafné Kritharas’ verzaubern.

Italiano :

Venerdì 13 marzo 2026, lasciatevi incantare dalla voce di Dafné Kritharas durante il suo concerto.

Espanol :

El viernes 13 de marzo de 2026, déjese hechizar por la voz de Dafné Kritharas en su concierto.

L’événement Concert de Dafné Kritharas Amboise a été mis à jour le 2025-09-13 par OFFICE AMBOISE