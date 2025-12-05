Concert de Dafné Kritharas L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

Concert de Dafné Kritharas L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix vendredi 5 décembre 2025.

Concert de Dafné Kritharas Vendredi 5 décembre, 20h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune : de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

Fin : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T22:00:00

Étoile montante de la scène européenne, la chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas possède une voix exceptionnelle, envoûtante. Son riche répertoire réunit des chansons puisées dans la tradition grecque et des compositions originales, à la croisée de multiples influences.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/dafne-kritharas/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Concert concert musique du monde