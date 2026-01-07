Concert de Dana Luciano, Emmanuel Guirguis & Bertrand Dabo Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Concert de Dana Luciano, Emmanuel Guirguis & Bertrand Dabo

Un concert exceptionnel aux Moutiers-en-Retz Soul River Opus Retour aux Sources.

Un voyage musical au cœur des rives du Mississippi

Dana Luciano, Emmanuel Guirguis et Bertrand Dabo vous invitent à plonger dans l’histoire de la musique afro-américaine. En suivant le cours du fleuve depuis son embouchure en Louisiane, chaque note et chaque mélodie raconte la légende du Mississippi, des champs de coton aux clubs de jazz animés.

Une expérience vibrante et universelle

Soul River Opus est un hommage vibrant aux racines du jazz et du blues, porté par l’intensité, la générosité et la sensibilité de trois artistes complices. 1 h de musique à vivre tous ensemble, petits et grands, pour un moment hors du temps qui vous transportera au cœur des traditions afro-américaines.

Laissez-vous emporter par ce fleuve musical et découvrez l’âme du Mississippi à travers une performance inoubliable !

Informations pratiques

Animation gratuite

Tout public

Durée 1 heure

Réservation obligatoire au 06 21 87 03 65 ou par mail

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

An exceptional concert in Les Moutiers-en-Retz: Soul River Opus Retour aux Sources.

