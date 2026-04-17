Concert de Danny Fletsher Family Plage de Portez Locmaria-Plouzané

Locmaria-Plouzané

Concert de Danny Fletsher Family

Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Depuis 1996, Danny Fletsher et sa famille parcourent les routes avec un répertoire festif et dansant mêlant rock’n’roll, country, rockabilly et surf music des années 40 à 80. Inspiré par les grandes légendes du genre, le groupe séduit un large public, des amateurs de danse aux passionnés de musique rétro.

Basé dans le sud Finistère, il cumule plus de 25 ans de concerts à travers la France, dont des festivals reconnus et des premières parties d’artistes. Avec deux albums à son actif, dont un mêlant reprises et compositions originales, le groupe propose un show énergique et intergénérationnel. .

Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Danny Fletsher Family

L’événement Concert de Danny Fletsher Family Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE