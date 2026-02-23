Concert de David Layton au 3ème lieu Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac

Concert de David Layton au 3ème lieu

Saint-Paul-Flaugnac

2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Concert proposé au 3e Lieu avec le saxophoniste new-yorkais David Layton

Concert proposé au 3e Lieu avec le saxophoniste new-yorkais David Layton. Artiste parcourant le monde, il fait escale à Saint-Paul-Flaugnac pour une soirée musicale aux sonorités jazz, funk et bossa nova. Le public est invité à un voyage à travers des reprises et inspirations des années soixante et soixante-dix, dans un lieu artisanal et apolitique ouvert à toutes et tous. Participation libre au chapeau dans le respect du travail des artistes.

Flaugnac 69 impasse du château Saint-Paul-Flaugnac

English :

Concert at 3e Lieu with New York saxophonist David Layton

