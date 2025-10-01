Concert de Davy Santiago Foire du Dauphiné de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Concert de Davy Santiago Foire du Dauphiné de Romans Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère mercredi 1 octobre 2025.

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

La Foire du Dauphiné à Romans revient pour une 85ème édition, venez assister au concert de Davy Santiago le mercredi 1er Octobre en fin de journée.

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

English :

The Foire du Dauphiné in Romans is back for its 85th edition, so come and enjoy Davy Santiago’s concert on Wednesday, October 1st at the end of the day.

German :

Die Foire du Dauphiné in Romans kehrt für eine 85. Ausgabe zurück. Besuchen Sie das Konzert von Davy Santiago am Mittwoch, den 1. Oktober am Ende des Tages.

Italiano :

La Foire du Dauphiné di Romans torna per la sua 85ª edizione: venite a vedere Davy Santiago in concerto mercoledì 1 ottobre alla fine della giornata.

Espanol :

La Foire du Dauphiné de Romans vuelve en su 85ª edición, así que venga a ver a Davy Santiago en concierto el miércoles 1 de octubre al final de la jornada.

L’événement Concert de Davy Santiago Foire du Dauphiné de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-22 par Valence Romans Tourisme