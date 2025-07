Concert de Dawa Café brocante Tiramisu Saint-Chamassy

Concert de Dawa Café brocante Tiramisu Saint-Chamassy dimanche 13 juillet 2025.

Concert de Dawa

Café brocante Tiramisu 109 chemin du Luc Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le café brocante Tiramisu vous invite pour un concert de Dawa (guitare, piano, chant).

A partir de 18h, possibilité d’un repas partagé (emmenez quelque chose à manger).

Boissons sur place

Café brocante Tiramisu 109 chemin du Luc Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 85 24 22

English :

The café brocante Tiramisu invites you to a concert by Dawa (guitar, piano, vocals).

From 6pm, possibility of a shared meal (bring something to eat).

Drinks on site

German : Concert de Dawa

Das Flohmarktcafé Tiramisu lädt Sie zu einem Konzert von Dawa (Gitarre, Klavier, Gesang) ein.

Ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit eines gemeinsamen Essens (bringen Sie etwas zu essen mit).

Getränke vor Ort

Italiano :

Il caffè brocante Tiramisù vi invita al concerto di Dawa (chitarra, pianoforte, voce).

A partire dalle 18:00, potrete gustare un pasto condiviso (portate qualcosa da mangiare).

Bevande in loco

Espanol : Concert de Dawa

El café brocante Tiramisu le invita a un concierto de Dawa (guitarra, piano, voz).

A partir de las 18:00, podrá disfrutar de una comida compartida (traiga algo de comer).

Bebidas in situ

L’événement Concert de Dawa Saint-Chamassy a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère