Concert de Deep Shy L’Alchimiste L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire vendredi 27 février 2026.
L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Concert de Deep Shy à l’Alchimiste musique Blues/Pop.
L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 79 41 04 contact@alchimiste-coworking.fr
English : Concert de Deep Shy L’Alchimiste
Concert by Deep Shy at l’Alchimiste: traditional Blues/Pop.
