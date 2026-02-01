Concert de Deep Shy L’Alchimiste L’alchimiste Barbezieux-Saint-Hilaire

Concert de Deep Shy L’Alchimiste

L’alchimiste 1 Place du Haut Faubourg Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Concert de Deep Shy à l’Alchimiste musique Blues/Pop.

+33 5 45 79 41 06 contact@alchimiste-coworking.fr

Concert by Deep Shy at l'Alchimiste: traditional Blues/Pop.

Concert by Deep Shy at l’Alchimiste: traditional Blues/Pop.

