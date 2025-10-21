Concert de Def Mama Def L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

Concert de Def Mama Def L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix mardi 21 octobre 2025.

Concert de Def Mama Def Mardi 21 octobre, 20h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune : de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T20:30:00 – 2025-10-21T22:00:00

Fin : 2025-10-21T20:30:00 – 2025-10-21T22:00:00

Def Mama Def, c’est la rencontre explosive entre deux reines de la scène urbaine dakaroise. Rap en wolof, amapiano, afrobeats mâtinés de sonorités sénégalaises… Un concert vitaminé et vibrant qui va faire monter la température !

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/def-mama-def/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Hip-hop et musique du monde concert hip-hop