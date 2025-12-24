Concert de Delight au Bar le Phare, Plage de la Source Pornic

Concert de Delight au Bar le Phare

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Rendez vous à la Thalasso de Pornic ! Soirées musique tous les vendredis au Bar Le Phare où la vue sur la mer vous enchantera les yeux.

La rencontre d’une voix Soul (Mag) et d’une rythmique Pop (Rom), pour le plaisir des oreilles affutées ! En formule duo ou solo, Delight se charge de l’ambiance de votre évènement. .

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

Rendezvous at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, where you’ll be enchanted by the sea view.

L’événement Concert de Delight au Bar le Phare Pornic a été mis à jour le 2025-12-24 par I_OT Pornic