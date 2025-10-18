Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Denis HENRY Thorey-Lyautey

Concert de Denis HENRY Thorey-Lyautey samedi 18 octobre 2025.

Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle

Denis HENRY donne un concert à la salle communale de Thorey-Lyautey.
Entrée libre (chapeau).
Suivi d’un temps convivial autour d’un petit buffet sucré/salé.Tout public
Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est   denis.henry.chansons@gmail.com

English :

Denis HENRY gives a concert at the Thorey-Lyautey village hall.
Free admission (hats on).
Followed by a convivial time over a sweet and savory buffet.

German :

Denis HENRY gibt ein Konzert im Gemeindesaal von Thorey-Lyautey.
Eintritt frei (Hut).
Anschließend geselliges Beisammensein bei einem kleinen süß/salzigen Buffet.

Italiano :

Denis HENRY tiene un concerto nella sala del villaggio di Thorey-Lyautey.
Ingresso libero (cappelli in testa).
Seguirà un momento di convivialità con un buffet dolce e salato.

Espanol :

Denis HENRY ofrece un concierto en la sala de fiestas de Thorey-Lyautey.
Entrada gratuita (con sombrero).
A continuación, convivencia en torno a un bufé dulce y salado.

