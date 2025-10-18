Concert de Denis HENRY Thorey-Lyautey
Concert de Denis HENRY
Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle
Denis HENRY donne un concert à la salle communale de Thorey-Lyautey.
Entrée libre (chapeau).
Suivi d’un temps convivial autour d’un petit buffet sucré/salé.Tout public
Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est denis.henry.chansons@gmail.com
English :
Denis HENRY gives a concert at the Thorey-Lyautey village hall.
Free admission (hats on).
Followed by a convivial time over a sweet and savory buffet.
German :
Denis HENRY gibt ein Konzert im Gemeindesaal von Thorey-Lyautey.
Eintritt frei (Hut).
Anschließend geselliges Beisammensein bei einem kleinen süß/salzigen Buffet.
Italiano :
Denis HENRY tiene un concerto nella sala del villaggio di Thorey-Lyautey.
Ingresso libero (cappelli in testa).
Seguirà un momento di convivialità con un buffet dolce e salato.
Espanol :
Denis HENRY ofrece un concierto en la sala de fiestas de Thorey-Lyautey.
Entrada gratuita (con sombrero).
A continuación, convivencia en torno a un bufé dulce y salado.
