Concert de Denis HENRY Thorey-Lyautey

Concert de Denis HENRY Thorey-Lyautey samedi 18 octobre 2025.

Concert de Denis HENRY

Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Denis HENRY donne un concert à la salle communale de Thorey-Lyautey.

Entrée libre (chapeau).

Suivi d’un temps convivial autour d’un petit buffet sucré/salé.Tout public

0 .

Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est denis.henry.chansons@gmail.com

English :

Denis HENRY gives a concert at the Thorey-Lyautey village hall.

Free admission (hats on).

Followed by a convivial time over a sweet and savory buffet.

German :

Denis HENRY gibt ein Konzert im Gemeindesaal von Thorey-Lyautey.

Eintritt frei (Hut).

Anschließend geselliges Beisammensein bei einem kleinen süß/salzigen Buffet.

Italiano :

Denis HENRY tiene un concerto nella sala del villaggio di Thorey-Lyautey.

Ingresso libero (cappelli in testa).

Seguirà un momento di convivialità con un buffet dolce e salato.

Espanol :

Denis HENRY ofrece un concierto en la sala de fiestas de Thorey-Lyautey.

Entrada gratuita (con sombrero).

A continuación, convivencia en torno a un bufé dulce y salado.

L’événement Concert de Denis HENRY Thorey-Lyautey a été mis à jour le 2025-10-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS