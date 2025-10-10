Concert de Devilles Paluel

Concert de Devilles Paluel vendredi 10 octobre 2025.

Concert de Devilles

24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

C’est une rencontre l’une est romancière l’autre est musicien. Brigitte Giraud écrit (prix Goncourt). Une créaation ou les mots et la musique dialoguent.

Un projet qui envisage la chanson comme une fiction de cinéma, qui dit la vie au long court, les départs et les retours, le flux et le reflux de l’amour, la peur du lendemain la solitude, mais aussi le désir de tout réinventer. Un spectacle ou l’univers se situe sur le côte Normande entre le Havre, Fécamp , Dieppe.

Gratuit Sur réservation .

24 Chemin des Falaises Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Concert de Devilles

