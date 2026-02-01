Concert de Diana Rue de l’école Châteauneuf-sur-Isère

Concert de Diana

Début : 2026-02-26 19:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Concert de Diana, ses chanteuses et les chanteurs du Son des Vents.

Rue de l’école La salle de l’Eau Vive Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 94 98 72

Concert by Diana, her singers and the Son des Vents singers.

L’événement Concert de Diana Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme