Concert de Didier Super au Café Breton Perros-Guirec

Concert de Didier Super au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Vous êtes nombreux à réclamer du “vrai spectacle”… Avec Didier Super, vous allez être servis Perros-Guirec !

Oui oui, au Café Breton, le vendredi 23 janvier, pour un concert qui va sûrement vous réveiller un peu (ça changera). Et comme il aime faire les choses en grand, il ramène trois chanteuses, histoire de vous montrer la vision qu’il a du monde à travers ses lunettes sales.

On vous connaît, vous aimez les bonnes soirées celle-là va être inoubliable, et on sait que vous repartirez avec quelque chose à raconter (même si vous ne connaissez pas encore le personnage).

Et pour les fans, vous allez être ravis

15 € sur Décibell !

On ne l’a jamais vu aussi peu cher dans les environs !

Pour ceux qui veulent se remplir le ventre avant de se remplir les oreilles, vous pouvez manger au Café Breton entre 19h et 21h. Et après… bam, on enchaîne avec le concert.

Voilà les copains, rien de plus simple

Tu veux venir ? Tu prends ta place. Tu veux pas venir ? Bah tu prendras ta place quand même, ça lui fera plaisir !

Restauration de 19h à 21h avec places assises sans réservation.

Tables et chaises disponibles jusqu’à 21h, ensuite on plie tout pour laisser place au concert.

Toute sortie sera définitive. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

