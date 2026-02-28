Concert de Didier Super au Café Breton Perros-Guirec

Concert de Didier Super au Café Breton

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

La prochaine grosse date au Café Breton sera le 10 avril avec la Scred Connexion !

Après de nombreuses dates reggae, on passe au hip-hop pour votre plus grand bonheur.

Sur scène, vous retrouverez Koma, Mokless et DJ Idem des références du rap français indépendant depuis 1998.

Connus pour leurs textes engagés, leur authenticité et leur slogan devenu culte Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction.

Le collectif a marqué plusieurs générations avec un rap sincère, conscient et fédérateur.

Pour chauffer la salle, Selecta Antwan sera présent en before et en after pour une soirée 100 % hip-hop.

Réservez votre place sur Decibell avant que ce ne soit complet.

Vendredi 10 avril ouverture des portes à 19h sur billetterie .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

