Concert de Diego Origlia au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 8 novembre 2025.

Samedi 8 novembre 2025 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

J’ai toujours aimé nourrir ma musicalité avec toutes sortes de traditions et du coup j’aime bien me positionner aujourd’hui au carrefour où à la frontière de tout cela

Un regard lucide et désenchanté sur moi-même, sur la vie et la société, avec la volonté claire de poursuivre le travail de mon maître à la réalisation d’un monde de Paix basé sur le respect de la dignité de la vie.



Mon son est teinté de world music , ce qui me correspond et me représente.

Mes compositions d’ailleurs, qui se baladent d’un style à l’autre, d’une langue à l’autre, sont le résultat de cette approche.



Je crois aussi que c’est le défi de cette nouvelle époque de civilisation globale où l’on pourrait saisir l’opportunité pour s’enrichir mutuellement des différences de chacun tout en retrouvant notre humanité commune.



…Plus facile à dire qu’à faire…



Patience, persévérance, écoute et dialogue… .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

I?ve always liked to nourish my musicality with all kinds of traditions, and so I like to position myself today at the crossroads or the frontier of all that

German :

Ich habe es immer geliebt, meine Musikalität mit allen möglichen Traditionen zu nähren, und deshalb mag ich es, mich heute an der Kreuzung oder an der Grenze von all dem zu positionieren

Italiano :

Mi è sempre piaciuto nutrire la mia musicalità con ogni tipo di tradizione e quindi mi piace posizionarmi oggi al crocevia o alla frontiera di tutto questo

Espanol :

Siempre me ha gustado alimentar mi musicalidad con todo tipo de tradiciones y por eso me gusta situarme hoy en la encrucijada o la frontera de todo eso

