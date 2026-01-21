Concert de Dik Banovich Place de l’Église Le Saint
Concert de Dik Banovich Place de l’Église Le Saint samedi 14 février 2026.
Concert de Dik Banovich
Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Acoustic roots & blues au Vis La Joie avec Dik Banovich. .
Place de l’Église Le Vis La Joie Le Saint 56110 Morbihan Bretagne +33 6 17 14 88 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Dik Banovich Le Saint a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan